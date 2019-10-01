«Локомотив» сыграл с испанским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Футболисты российского «Локомотива» дома уступили испанскому «Атлетико» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Локомотив» завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей из «Атлетико». В ходе матча у испанцев отличились Жоау Фелиш (48-я минута) и Томас Парти (58), передает ТАСС.

В первом туре «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» со счетом 2:1, а «Атлетико» сыграл вничью с итальянским «Ювентусом» (2:2). В третьем туре подопечные Юрия Семина сыграют в гостях с «Ювентусом» 22 октября, «Атлетико» в этот же день примет на своем стадионе «Байер».

Напомним, 19 сентября «Локомотив» в матче ЛЧ забил три гола в свои и в чужие ворота.

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