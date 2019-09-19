«Локомотив» в матче ЛЧ забил и в чужие ворота, и в свои

Футбольный матч группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом» завершился победой московской команды, сообщают СМИ.

Футболисты «Локомотива» обыграли соперников в Леверкузене со счетом 2:1, пишет «Чемпионат».

Мячи в ворота «Байера» забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов.

При этом Бенедикт Хеведес из «Локомотива» отправил мяч в ворота собственной команды.