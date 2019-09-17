«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» на старте группового этапа Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет на 41-й минуте открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, этот гол стал первым в основной стадии Лиги чемпионов текущего сезона. За несколько минут до гола футболист получил повреждение и должен был покинуть поле, его уже готовился заменить полузащитник Магомед Оздоев, однако Азмун показал, что готов продолжить игру, и замена не состоялась. Однако Оздоев вышел на поле вместо Азмуна после перерыва, в начале второго тайма он в своей штрафной площади сбил Мемфиса Депая, который ударом с 11-метровой отметки сравнял счет в матче на 50-й минуте.

В составе «Зенита» дебютный матч провел венесуэльский защитник Йордан Осорио, о переходе которого из португальского «Порту» было объявлено 31 августа. Кроме того, впервые в стартовом составе сине-бело-голубых появился защитник Вячеслав Караваев, перешедший в команду из голландского «Витесса» 2 сентября. Он дебютировал в «Зените» в матче девятого тура чемпионата России против тульского «Арсенала» 13 сентября, выйдя на замену в добавленное ко второму тайму время, передает ТАСС.

«Зенит» и «Лион» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/16, тогда в обоих матчах клуб из Санкт-Петербурга добился победы. В домашнем матче «Зенит» обыграл соперника со счетом 3:1, в выездном – 2:0. В том розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» занял первое место в группе, одержав пять побед и потерпев одно поражение, а в 1/8 финала по сумме двух встреч уступил португальской «Бенфике» (0:1, 1:2).

В группе G вместе с «Зенитом» и «Лионом» выступают португальская «Бенфика» и немецкий «Лейпциг», которые свой матч проведут позднее во вторник.

«Зенит» в следующем туре примет «Бенфику», «Лион» в гостях сыграет с «Лейпцигом». Обе встречи пройдут 2 октября.