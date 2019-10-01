В ЛНР пресекли попытки Киева подсластить «горькую пилюлю «формулы Штайнмайера»

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник подчеркнул, что никаких обязательств по передаче границы и многого другого, «во что пытаются обернуть украинские политики горькую пилюлю «формулы Штайнмайера», в документе нет.

Представитель ЛНР отметил, что согласование «формулы Штайнмайера» – это первое решение по политическому урегулированию конфликта в Донбассе, подписанное сторонами после прихода Владимира Зеленского к власти на Украине, передает ТАСС.

«Одно из важнейших обстоятельств – это то, что «формула Штайнмайера» фиксирует целый набор обязательств Украины, начиная от предоставления особого статуса, принятия специального законодательства для республик [Донбасса], до закрепления особого статуса в конституции Украины», – отметил Мирошник.

Он также напомнил, что «в соответствии с формулой, украинский парламент должен имплементировать особый статус во всех его формах в украинское законодательство, которого до этого времени там просто не было, и, как только целый перечень законодательных актов будет принят, особый статус и все связанное с ним и будут соответствовать украинскому законодательству и украинской конституции».

«Формула [Штайнмайера] является дополнением к Комплексу мер и утверждает только механизм вступления в силу особого статуса. Никаких обязательств по передаче границы и много другого, во что пытаются обернуть украинские политики горькую пилюлю «формулы Штайнмайера», там нет», – подчеркнул Мирошник.

Он указал, что это – «рамочное и компромиссное решение, которое еще предстоит наполнить содержанием, которое будет обсуждаться и согласовываться с представителями ЛНР и ДНР в минском формате».

Во вторник Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». При этом Зеленского раскритиковали на Украине как противники, так и сторонники «формулы»: первые – за сам факт подписания, вторые – за поставленные при этом условия.

Тем временем в ДНР подчеркнули, что республики Донбасса вместе с «формулой Штайнмайера» подписали «особое мнение» о процессе ее имплементации.

Тем не менее, полпред России Борис Грызлов констатировал, что «формулу Штайнмайера» подписали все стороны переговоров.

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