Трамп обеспокоился наращиванием военного присутствия России в Арктике

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен наращиванием военного присутствия России в Арктике.

Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации, передает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин в послании участникам международной встречи представителей государств-членов Арктического совета заявил, что межгосударственный диалог по Арктике должен строиться на принципах всеобщей и неделимой безопасности.

Россия призывала возобновить встречи глав генштабов арктических стран.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с российским присутствием в Арктике после спуска на воду нового ледокола.