Посольство Швеции получило приглашение для Греты Тунберг в Госдуму

Посольство Швеции в Москве получило письмо депутата Госдумы с приглашением для эко-активистки Греты Тунберг выступить с речью в нижней палате российского парламента.

«Да, мы получили это письмо», – сказали РИА «Новости» в посольстве.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) пригласил 16-летнюю активистку Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме.

В сентябре Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство. Она обвинила их в том, что они обсуждают только «деньги и сказки про рост экономики» вместо экологии.

Президент США Дональд Трамп подшутил над активисткой, назвав ее «очень счастливой девочкой», предвкушающей светлое будущее. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ее выступление.

В то же время телеведущий Владимир Соловьев предположил, что Тунберг является заказным проектом для манипуляции общественным мнением.