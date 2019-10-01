Покусавший полицейского житель Ульяновска получил реальный срок

В Ульяновске вынесен приговор напавшему в состоянии алкогольного опьянения на полицейского местному жителю, сообщает областная прокуратура.

Патруль полиции в связи с административным правонарушением попытался доставить подозреваемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в территориальное подразделение органов внутренних дел, говорится на сайте ведомства.

«Видя одетых в форменное обмундирование сотрудников полиции, злоумышленник в присутствии иных граждан высказал в их адрес нецензурную брань, после чего укусил одного из работников структур правоохраны в кисть руки», – поясняет прокуратура.

Отмечается, что ранее подозреваемый был судим за разбой. Суд признал его виновным в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, а также публичном оскорблении представителя власти.

Его приговорили к двум годам колонии строгого режима.

В мае сообщалось, что в Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских.