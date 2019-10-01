Племянник Хачатуряна оправдал издевательства дяди над дочерьми

Племянник Михаила Хачатуряна, по версии следствия, убитого тремя дочерьми, отреагировал на видеоролик с издевательствами над девушками.

В интервью телеканалу «360» он оправдал поведение бизнесмена срывом из-за беспорядка, который девушки «организовали в квартире».

По словам Арсена, сестры разбросали по квартире конфеты.

«Он привел девочек и начал отчитывать за тот срач, который они организовали и который не убирали. <...> Они знали, что отец будет их ругать за мусор, что он любит порядок. А они устраивали в квартире срач, чем доводили его до нервов. Это был срыв такой», – заявил племянник.

Он отметил, что снятое видео доказывает, что девушки не слушались своего отца и вообще вели себя, как хотели. Запись уже фигурирует в материалах уголовного дела.

«Я ничего плохого не увидел», – отметил Арсен. При этом племянник раскритиковал следствие, которое не соблюдает тайну и публикует подобные материалы.

Напомним, в понедельник в сети появилось видео, которое подтверждает, что Михаил Хачатурян издевался над своими дочерьми. На видеозаписи он кричит на дочерей и оскорбляет их за то, что они съели слишком много конфет, после чего пинает младшую дочь. Перед этим была опубликована переписка девушек с отцом.