Песков прокомментировал вероятность участия Путина в Давосском форуме

Президент Владимир Путин пока не принял решение о визите на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений президентом пока не принималось», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В конце декабря Песков говорил, что приглашение президенту Владимиру Путину посетить форум получено, но решений на этот счет не принято.

В ноябре сообщалось, что Россия вообще не будет принимать участие в Давосском форуме, если Швейцария не откажется от решения запретить участие в нем российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Андрея Костина.

Позже стало известно, что ограничения частично сняты и официальная делегация России примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января.