Сообщившего о «минировании» жилого дома задержали в Магнитогорске

Полиция Магнитогорска задержала мужчину, который позвонил с ложным сообщением о минировании жилого дома.

«В единую дежурно-диспетчерскую службу 8 января в 02.30 (00.30 мск) поступило заведомо ложное сообщение... в Магнитогорске. Сотрудниками региональных УФСБ, ГУМВД России и Росгвардии был задержан мужчина 1989 года рождения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили РИА «Новости» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В полиции отметили, что это неоднократно судимый за преступления имущественного характера местный житель. Он помещен в изолятор временного содержания. Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным источника, задержанный по телефону сообщил о «минировании» одного из жилых домов Магнитогорска. Эта информация не подтвердилась.

Напомним, 31 декабря взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.

Уцелевшую часть дома в Магнитогорске признали годной для проживания. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.