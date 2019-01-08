При разборе завалов дома в Магнитогорске нашли ценные вещи

Власти Магнитогорска опубликовали сообщили, что при разборе завалов дома, пострадавшего от взрыва газа, обнаружены ценные вещи, и попросили жильцов забрать их.

«При разборе завалов дома №164 по проспекту Карла Маркса были найдены ценные вещи. По вопросам и правилам их получения необходимо обратиться в Ленинский межрайонный следственный отдел», – говорится в сообщении на сайте администрации города.

Там также приводится номер телефона, по которому можно получить дополнительную информацию по данной ситуации.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске и последовавшее за ним обрушение здания привели к гибели 39 человек, в том числе шести детей.

Уцелевшую часть дома в Магнитогорске признали годной для проживания.