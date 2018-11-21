Миронов пристыдил критикующих Верника за проезд по пешеходной зоне

Худрук «Театра наций» Евгений Миронов удивился, что люди, не разобравшись в ситуации, стали унижать и оскорблять актера Игоря Верника, проехавшего по пешеходной зоне в Москве.

«Люди, откуда в вас столько злости, агрессии, ненависти? Почему, не разобравшись в ситуации, вы позволяете себе унижать и оскорблять человека? Неужели вам не стыдно? Игорь ничего не нарушал, этот заезд на пешеходную зону перед МХТ им. Чехова официально разрешен, и им пользуются ежедневно артисты театра», – говорится в обращении Миронова, размещенном на его сайте.

Он сообщил, что и сам неоднократно въезжал в МХТ той же дорогой.

Миронов заметил, что Верник – порядочный человек, который в качестве учредителя благотворительного фонда «Артист» помог многим коллегам.

«Прости им, хотя и не ведают, что творят», – обратился Миронов к Вернику, поздравив его с Рождеством.

Напомним, Верника оштрафовали за проезд по пешеходной зоне в Камергерском переулке Москвы. Видео поездки опубликовали СМИ. После этого ив МХТ пообещали заняться вопросом проезда к театру своих сотрудников, хотя заявляли, что театру выдано официально оформленное в Департаменте транспорта Москвы разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников.