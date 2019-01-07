После истории с Верником МХТ решил заняться вопросом проезда к театру

После того, как актера Игоря Верника оштрафовали за проезд по пешеходной зоне в Камергерском переулке Москвы, в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова пообещали заняться вопросом проезда к театру своих сотрудников.

В пресс-службе театра назвали несправедливыми и неправильными нападки на Верника, ставшего «заложником административных нестыковок и недоработок», передает ТАСС.

«В сложившейся ситуации виновны и театр, который не отстоял свои права в полном объеме, и власти города Москвы, не предусмотревшие логистику театра, и ГИБДД, установившая запрещающий знак, зная, что в данном месте Камергерского переулка имеется въезд в театр», – подчеркнули в пресс-службе МХТ.

В МХТ пообещали после новогодних каникул более настойчиво заняться решением вопроса о проезде на территорию театра.

Напомним, Верника оштрафовали за проезд по пешеходной зоне в Камергерском переулке Москвы. В МХТ подчеркнули, что театру выдано официально оформленное в Департаменте транспорта Москвы разрешение на въезд в Камергерский переулок для сотрудников, в число которых входит и актер Игорь Верник.