Фильм «Богемская рапсодия» стала обладателем премии «Золотой глобус»

Лента «Богемская рапсодия», рассказывающая о жизни британской рок-группы Queen, получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм», церемония вручения прошла в Лос-Анджелесе.

Фильм режиссера Брайана Сингера победил в этой номинации в борьбе с картинами «Звезда родилась», «Черный клановец», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Черная пантера», передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телекомпании NBC.

В «Богемской рапсодии» рассказывается история успеха группы Queen и ее фронтмена Фредди Меркьюри. Роли исполнили актеры Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли и Бен Харди. Также Малек получил премию «Золотой глобус» за лучшую драматическую роль.

Лучшим актером в жанрах комедия или мюзикл назван Кристиан Бэйл, сыгравший в фильме Адама Маккея «Власть», лучшими актрисами стали Гленн Клоуз в «Жене» (драма) и Оливия Колман в «Фаворитке» (комедия/мюзикл), передает «Российская газета».

Премии «Золотой глобус» в США присуждает Ассоциация иностранной прессы, аккредитованной в Голливуде.

В декабре одноименная песня группы Queen «Богемская рапсодия» была признана самой популярной песней XX века.