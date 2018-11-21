Названа самая популярная песня ХХ века

Самой популярной песней ХХ века стала «Богемская рапсодия» группы Queen, сообщает Universal Music Group.

«Богемская рапсодия» официально стала самой популярной песней ХХ века», – говорится в сообщении Universal Music Group в Twitter.

В компании уточнили, что через стриминговые сервисы песню прослушали 1,5 млрд человек.

Напомним, самой популярной песней лета в сервисе YouTube Music стала композиция Girls Like You группы Maroon 5 и Cardi B.