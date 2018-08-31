Названа самая популярная песня лета

Взгляд
31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Зачем российский бизнес несет деньги на Украину

Украина по-прежнему зависит от российских денегФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Пять лет радикальных попыток Киева разорвать любые связи с Россией, как оказалось, принесли не слишком большой результат – по крайней мере в экономике. Москва остается для Украины крупнейшим инвестором и крупнейшим торговым партнером. Какие именно структуры решаются вкладывать свои деньги в экономику государства, чье руководство называет Россию «страной-агрессором»? И зачем они это делают? Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Ушел главный певец советской империи

Кобзон не побоялся поддержать Лужкова во время его опалы. Просто из дружеских чувствФото: Михаил Галустов/ТАСС
Он пел Сталину, Хрущеву, Брежневу, воинам-афганцам и ликвидаторам-чернобыльцам. Дружил с авторитетными бизнесменами лихих 90-х, получил пистолет из рук Басаева, спасал заложников и едва ли не первым удостоился персональных американских санкций. Иосиф Кобзон был главным голосом Советского Союза. И Союз жив, пока живы люди, слушавшие в детстве Кобзона. Подробности...
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Как сирийская армия будет освобождать Идлиб

За годы войны Идлиб стал заповедником разномастных вооруженных группировокФото: Nasser Nouri/Xinhua/Global Look Press
Идлиб был слишком крупной и слишком сложной целью для правительственных сил Сирии, поэтому освобождение этой провинции постоянно откладывалось «на потом». За годы войны она превратилась в «заповедник гоблинов» – разномастных банд, съезжавшихся туда со всей страны. Но теперь час Идлиба пробил: армия возвращается в «заповедник», чтобы завершить свою войну. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Возмущения в адрес Путина выглядят поразительно инфантильными

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Оказалось, что множество взрослых, образованных и неглупых людей на полном серьезе ждали от президента заявления, что повышение пенсионного возраста отменяется и все останется как есть. Подробности...
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Пионер цветной фотографии, о котором мы должны знать по умолчанию

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
К этим снимкам более чем вековой давности очень легко применить заезженное выражение «Россия, которую мы потеряли», но дело все же не только в ностальгии. Родиноведение, о котором мечтал пионер русской цветной фотографии Прокудин-Горский, получило неожиданное историческое измерение. Подробности...

Не боялся ни санкций, ни обстрелов

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
У Стивена Кинга в «Бесплодных землях» есть очень подробное описание того, как рушится один из лучей, на которых держится мир. Вот Кобзон и был одним из этих лучей. Подробности...
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    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

      Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол
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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Названа самая популярная песня лета

          31 августа 2018, 09:45

          Текст: Анна Инсарова

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          Список самых популярных песен прошедшего лета составил сервис YouTube.

          Рейтинг составлялся на основе количества просмотров музыкальных клипов, размещенных YouTube, с 28 мая по 25 августа, передает РИА «Новости».

          На первом месте оказалась песня Girls Like You группы Maroon 5 и Cardi B.

          На втором месте – композиция Te Bote, исполненная Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny и Ozuna.

          Третью строчку заняла песня Ddu-du Ddu-du исполнителя Blackpink.

          В числе лидеров также оказались Becky G и Natti Natasha с песней «Sin Piajama» и Cardi B, Bad Bunny и J Balvin с песней «I Like It».

          В июле были названы самые популярные песни у иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу.


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