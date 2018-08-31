Названа самая популярная песня лета

Список самых популярных песен прошедшего лета составил сервис YouTube.

Рейтинг составлялся на основе количества просмотров музыкальных клипов, размещенных YouTube, с 28 мая по 25 августа, передает РИА «Новости».

На первом месте оказалась песня Girls Like You группы Maroon 5 и Cardi B.

На втором месте – композиция Te Bote, исполненная Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny и Ozuna.

Третью строчку заняла песня Ddu-du Ddu-du исполнителя Blackpink.

В числе лидеров также оказались Becky G и Natti Natasha с песней «Sin Piajama» и Cardi B, Bad Bunny и J Balvin с песней «I Like It».

В июле были названы самые популярные песни у иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу.