Болтон не исключил новых контактов с российскими должностными лицами

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Иерусалим допустил возможность новых контактов с российскими должностными лицами, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Болтон прибыл в Иерусалим, чтобы обсудить с руководством Израиля ситуацию в Сирии и пресечение возможности возрождения в регионе запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», передает ТАСС.

После визита в Израиль Болтон отправится для проведения переговоров в Турцию.

Накануне Болтон прибыл в Израиль, чтобы снять обеспокоенность в связи с уходом американских военных из Сирии. В ходе визита советник Дональда Трампа по национальной безопасности сказал, от чего зависят сроки выхода США из Сирии.

Напомним, последний по времени визит Болтона в Москву состоялся 21-23 октября 2018 года. Позднее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев раскрыл содержание переговоров с помощником Трампа.