Патрушев раскрыл содержание переговоров с Болтоном

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев довел до помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона озабоченность Москвы по поводу планов Вашингтона по размещению ПРО и развертыванию ударных беспилотников.

Патрушев отметил, что Вашингтон полностью игнорирует очень серьезные вопросы, в том числе возможность использования универсальных пусковых установок на американских базах ПРО в Румынии и Польше для применения крылатых ракет типа «Томагавк». Секретарь Совбеза России отметил, что Вашингтон отрабатывает технологии создания ракет, запрещенных Договором о РСМД. Кроме того, Соединенные Штаты, продолжил Патрушев, осуществляют производство и развертывание ударных беспилотников, соответствующих договорному термину «крылатая ракета».

«Указанные озабоченности доведены до помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в ходе моей встречи с ним в октябре текущего года в Москве», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее в пятницу директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявлял, что Соединенные Штаты в режиме «хайли лайкли» (highly likely – «крайне вероятно») подготовят список якобы нарушений со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Вашингтон не обладает реальными фактами. Он также подчеркнул, что визит Болтона в Москву не улучшил ситуацию с ДРСМД, так как помощник президента США «приехал ни с чем».