Американские военные поглумились над флагом Литвы

Дислоцированные в странах Балтии американские военнослужащие сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в литовском Каунасе и разорвали его на части, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел еще в апреле 2018 года, но известно о нем стало только сейчас. Один из очевидцев направил заявление в полицию. По его словам, американские военные сорвали государственный флаг Литвы и разорвали его на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на Baltnews.

По информации портала, в полиции решили не предавать дело огласке.

В европейских странах нередко происходят разные инциденты с участием базирующихся там американских военных. Так, зачастую они становятся участниками драк.