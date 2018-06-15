Азербайджанцы избили пьяного американского военнослужащего в Литве

Американский военный подрался с двумя азербайджанцами в литовском Каунасе; все они были нетрезвы.

Драка произошла в ночь на пятницу на центральной городской улице, передает ТАСС со ссылкой на местный комиссариат полиции.

«Около двух часов ночи средствами видеонаблюдения была зафиксирована драка с участием трех человек», – сообщили в полиции.

В драке участвовал военный США, бывший в неслужебное время в гражданской одежде, и двое граждан Азербайджана. Установлено, что все они были в состоянии алкогольного опьянения. Самым пьяным оказался американец – у него в крови зафиксировано 2,14 промилле.

Задержан один из азербайджанцев, ударивший американца в лицо.

В июне стартовали военные учения НАТО Saber Strike 2018. В ходе маневров отрабатывается перегруппировка войск США и других натовских стран, в том числе и немецких, в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву.