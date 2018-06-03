Военные учения НАТО начались в Латвии

Латвия принимает международные военные учения с участием 12 стран НАТО и 3 тыс. человек.

В учениях Saber Strike 2018 («Удар сабли»), которые пройдут с 3 по 15 июня, задействованы военные из Албании, США, Дании, Италии, Канады, Латвии, Великобритании, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Латвии.

В министерстве отмечают, что учения проводятся в целях улучшения сотрудничества союзников по НАТО и региональных партнеров альянса. Впервые в маневрах участвует многонациональный батальон НАТО, дислоцированный в Латвии.

Маневры пройдут на военном полигоне в Адажи и в нескольких краях страны. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заранее предупредили местных жителей о возможных неудобствах, связанных с передвижением большого числа техники.

Командующий НВС Леонидс Калныньш рассказал, что в ходе учений будет проверяться, «как быстро сюда смогут прибыть союзники, насколько мы синхронизированы, сотрудничая вместе, насколько наши штабные командиры готовы руководить выполнением как тактических, так и операционных задач, и в какой степени мы способны сотрудничать с местными жителями и местными гражданскими структурами».

По его словам, в учениях будет использована имеющаяся на вооружени техника и новейшие технологии.

Напомним, Saber Strike проводятся ежегодно с 2010 года в Прибалтике и Польше, организует их штаб сухопутных войск США в Европе. В ходе маневров отрабатывается перегруппировка войск США и других натовских стран, в том числе и немецких, в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Это предполагает и переоборудование портов и аэродромов, дорожной и железнодорожной инфраструктуры, доставку грузов и переброску войск и техники.

В марте начальник объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщал, что в 2018 году на территории Европы пройдет в два раза больше военных учений, чем в 2017-м.