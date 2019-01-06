Сотрудники московского метро назвали самые часто задаваемые вопросы от пассажиров

За прошедший год сотрудники стоек «Живое общение» в метро проконсультировали пассажиров около 600 тыс. раз – почти втрое больше, чем в 2017 году.

В сообщении на сайте столичного правительства говорится, что чаще всего путешественники обращаются с вопросами на станции «Александровский сад». Здесь за минувший год сотрудники дали около 80 тыс. консультаций. Наибольшее число вопросов приходится на период проведения чемпионата мира по футболу: за июнь – июль помощи попросили 33 тыс. пассажиров.

Самые популярные вопросы, которые задавали иностранцы, касались того, как пройти на Красную площадь или в парк «Зарядье». Кроме того, гости столицы спрашивали консультантов о кратчайших маршрутах, пересадках на другие виды транспорта, о стоимости проезда и ближайших достопримечательностях.

Также часто обращаются к консультантам на станциях «Комсомольская» и «Площадь Революции».