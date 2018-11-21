Ведущие российские специалисты по космосу разочаровались в НАСА

Решение директора НАСА Джима Брайденстайна отменить визит руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США вызывает только разочарование, заявили президент Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Бармин и научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый.

«Все, кто занимается космической деятельностью в течение десятков лет, услышали это (о решении главы НАСА – прим. ВЗГЛЯД) с большим разочарованием», – сообщил Бармин ТАСС.

По его словам, «печально, что руководство НАСА находится под давлением явно русофобских кругов руководства Конгресса Соединенных Штатов».

Бармин подчеркнул, что встреча Рогозина и Брайденстайна могла привести к ряду договоренностей в области дальнейшего использования космического пространства в интересах всего человечества. Он выразил надежду на то, что в итоге здравый смысл возобладает и российско-американские связи не прервутся, «все от этого только выиграют».

Президент Российской академии космонавтики имени Циолковского также напомнил, что в самые разные периоды отношений между двумя странами «научные и технические сообщества в Соединенных Штатах и СССР, а затем в России всегда взаимодействовали очень позитивно, установились устойчивые рабочие отношения».

В свою очередь Зеленый также сообщил, что был разочарован новостью об отмене визита. «Откровенно говоря, нас очень расстроила эта новость – есть хорошее английское слово disappointed (разочарованный – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он.

Ученый напомнил, что контакты между Россией и США в космической области прежде всегда продолжались, несмотря на политическую обстановку. «Проект «Союз–Аполлон» – это было время самых тяжелых отношений между Россией и США, даже, наверное, хуже, чем сейчас. Но, тем не менее, мудрости тогдашнего руководство хватило, чтобы этот проект продолжить», – подчеркнул он.

Зеленый ранее также сообщал, что решение НАСА отменить визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.