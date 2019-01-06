Предсказан срыв совместной космической миссии России и США

Решение НАСА отменить визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру, сообщил зампред Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый.

Зеленый сказал ТАСС, что российско-американский проект изучения Венеры предполагает создание Россией посадочной станции (сейчас называется «Венера-Д», где «Д» означает «долгоживущая»), а США, как ожидалось, дополнят его различными исследованиями и, возможно, малым космическим аппаратом.

Эту работу планировалось поддерживать в течение пяти лет, начиная с 2014 года. «Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остается бумажным исследованием», – сказал Зеленый.

Он добавил, что критическая точка в решении данного вопроса наступит весной. Зеленый подчеркнул, что для определения судьбы этого проекта встреча Рогозина с главой НАСА была очень важна.

«Мы подготовили все материалы для этого визита, надеялись, что этот разговор продолжится и в полном масштабе состоится, но теперь будущее миссии неизвестно», – заключил ученый.

В субботу директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что решил отменить визит главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. В ходе поездки Рогозина планировалось обсудить проект окололунной станции, однако теперь в России не исключили выхода из этих переговоров.