В Москве таксист с ножом напал на пассажира

В ночь на воскресенье, 6 декабря, водитель такси напал на пассажира с ножом на западе Москвы после того, как тот не смог заплатить за проезд наличными, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС уточнил, что конфликт произошел в районе Солнцево. «Водитель такси, приезжий из Закавказья, сказал пассажиру после поездки, что расплатиться картой нельзя, и потребовал наличные», – рассказал он, отметив, что наличных у пассажира не оказалось. После этого завязался словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой водитель ранил пассажира ножом.

Пострадавший госпитализирован.

В пресс-службе столичной полиции сообщили, что медицинская помощь была оказана обоим участникам драки.

По данному факту начата доследственная проверка.

В конце декабря полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста вблизи улицы Крымский вал в Москве.