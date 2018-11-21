Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Верховный правитель Малайзии Мухаммад V, женившийся в прошлом году на россиянке, «Мисс Москва» Оксане Воеводиной, отрекся от престола, говорится в заявлении королевского дворца.

«Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами», – отмечается в сообщении. Он поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые избрали его королем, передает ТАСС.

Причины отречения не раскрываются. Мухаммад V был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей.

Осенью прошлого года СМИ сообщали, что 49-летний Мухаммад V женился на «Мисс Москва–2015» 25-летней Оксане Воеводиной. При этом официального подтверждения этого со стороны малайзийского дворца не поступало.

В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.