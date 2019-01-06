Сенаторы США признали Украину неуправляемой проблемой

Американские сенаторы-республиканцы в ходе встречи с представителями украинских общественных организаций раскритиковали президента Украины Петра Порошенко, заявив, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза, пишет International Policy Digest.

Американские сенаторы выразили недовольство по поводу того, что власти Украины ведут крайне непродуктивную экономическую политику, а ошеломляющая коррупция и непродуктивные расходы на внутриукраинский конфликт в Донбассе сводят на нет усилия международных финансовых институтов, которые вкладывают в украинскую экономику миллиарды долларов, передает РИА «Новости».

Это также ведет к тому, что ВВП Украины в последние годы планомерно снижается, а украинцы массово уезжают из страны в поисках лучшей жизни, отмечает издание.

Кроме того, сенаторы раскритиковали Порошенко за практикуемый им метод преследования оппонентов посредством правоохранительных органов для решения политических задач.

Издание подчеркивает, что украинские суды, которые контролируются политиками и влиятельными бизнесменами, часто выносят вердикты для устранения политических противников.

В частности, американские политики резко раскритиковали судебный процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который они назвали «пародией на суд». Они заявили, что обвинение не представило каких-либо существенных доказательств вины по серьезным обвинениям в государственной измене.

Кроме того, в ходе разбирательства задокументировали огромное количество материальных нарушений и вопиющее пренебрежение к процессу и закону, а судебный процесс завершился без учета верховенства закона Украины и универсальных принципов справедливости и прав человека, добавляет издание.

Помимо этого, американские сенаторы выразили обеспокоенность из-за роста числа политических преследований перед выборами на Украине, а также опасаются эскалации вооруженного конфликта с Россией, в который будут вынуждены вступить Евросоюз и США.

В связи со всем этим, как подчеркнули сенаторы, администрация президента США Дональда Трампа намерена предпринять ряд мер, чтобы противостоять экономической и политической «спирали смерти» на Украине.

Напомним, после Нового года на Украине заявили о критическом положении дел в экономике, ситуацию с госдолгом Украины также признали критической. Согласно отчету МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.

Кроме того, телеканал «112 Украина» обвинил администрацию Порошенко в давлении на свободу слова.