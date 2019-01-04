Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 12%

Россия в 2018 году закупила 53 682 627 бутылок грузинского вина, заняв первое место в списке стран, куда оно вывозится, сообщило национальное агентство вина Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По сравнению с позапрошлым годом показатель экспорта в Россию вырос на 12%.

Напомним, что между двумя странами нет дипломатических отношений после войны 2008 года.

Всего Грузия продала 86,2 млн бутылок в прошлом году в 53 страны и выручила за это 203 млн долларов – на 20% больше, чем в 2017 году.

На втором месте в списке стран-экспортеров вина из Грузии – Украина (10 687 835 бутылок), на третьем - Китай (6 951 019), на 4-м – Казахстан (3 599 143), замыкает первую пятерку Польша – 3 508 122.