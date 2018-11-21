Польская православная церковь не признала украинских раскольников

Польская православная церковь не признает «новую церковь» на Украине, заявил митрополит Варшавский и всей Польши Савва в письме Константинопольскому патриарху Варфоломею.

Так митрополит Савва ответил на письмо, которое константинопольский патриарх направил предстоятелям поместных церквей после «объединительного собора» на Украине, передает РИА «Новости».

Глава Польской церкви заявил, что этот «собор» привел к «болезненным явлениям» не только в церковной, но и в социально-политической сфере. Он указал, что в «соборе» участвовали лица, лишенные священнического и епископского сана.

Митрополит напомнил, что запрет в служении по «древней традиции» должен снять «тот, кто налагал». Он также подчеркнул, что «Филарет и его последователи» не продемонстрировали «раскаяния, покаяния, смирения», так что их «нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства». В результате так называемому митрополиту Епифанию нанесли вред, ведь в действительности он остается светским человеком, считает глава Польской церкви.

В письме митрополит заявил, что решение патриарха Варфоломея по Украине следует обсудить со всеми предстоятелями поместных церквей. Митрополит Савва подчеркнул, что для автокефалии необходимо соответствующее «представление Матери-Церкви», а также обсуждение с другими предстоятелями.

Копии письма направлены главам всех поместных церквей.

Напомним, в середине декабря состоялся «объединительный собор» в Киеве, по итогам которого было объявлено о создании «новой церкви» на Украине.