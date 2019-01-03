Мэр Магнитогорска заявил об отсутствии связи между обрушением дома и взрывом «Газели»

Нет никаких доказательств тому, что взрывы в Магнитогорске 31 декабря и 1 января как-то связаны между собой, сообщил мэр города Сергей Бердников.

«Еще раз хочу сказать, что никаких фактов, указывающих на какие-то подтверждения, которые сегодня описаны в интернете, нет однозначно. Регулярно происходят ЧС, но это та ситуация, которая у нас в городе произошла впервые. Поэтому мы будем разбираться еще глубже, еще серьезнее, но на сегодня говорить о том, что есть угроза по всему городу – это точно не так», – цитирует Бердникова ТАСС.

Он отметил, что в городе ежедневно происходят чрезвычайные ситуации. Например, горят автомобили. По его словам, так как в Челябинской области введен режим ЧС, все сообщения отрабатываются более тщательно.

«В связи с такими заявлениями мы реагируем не как обычно, а в общем-то делается это все в более ускоренном состоянии и, если можно так сказать, более серьезно, может быть где-то силовики реагируют. Это, я считаю, правильно», – сказал он.

В среду губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявлял, что обрушение подъезда из-за взрыва газа в жилом доме и возгорание «Газели» в Магнитогорске не связаны между собой.

Напомним, 31 декабря около 4.00 в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, произошло обрушение одного из подъездов. На следующий день при возгорании автомобиля «Газель», в котором находились два газовых баллона, погибли три человека. СМИ предполагали, что эти два происшествия связаны.