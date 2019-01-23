Следивший за пограничниками житель Камчатки получил срок

Суд вынес приговор жителю Петропавловска-Камчатского за разработку схемы слежения за передвижением российских пограничных сторожевых кораблей, сообщила пресс-служба краевого управления ФСБ.

Суд приговорил мужчину к трем годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, передает РИА «Новости».

По данным следствия, обвиняемый планировал отслеживать маршруты передвижения российских пограничных сторожевых кораблей и патрульных судов. Информацию он намеревался продавать браконьерам, ведущим незаконный промысел водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне России.

В мае 2016 года злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю и пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

«Впервые в России злоумышленник привлечен к уголовной ответственности за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, с помощью технических средств для негласного получения информации (п. «г» ч. 2 ст. 283.1 УК России)», – говорится в сообщении пресс-службы краевого управления ФСБ.

О возбуждении уголовного дела в связи с попыткой получить секретные сведения о маршрутах пограничных кораблей, занятых в охране морских границ России, сообщалось в мае 2016 года.