ВАДА не стало применять санкции к РУСАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не стал применять санкции к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), сохранив его статус соответствия кодексу международной организации, сообщила пресс-служба ВАДА.

Заседание исполкома ВАДА состоялось 22 января в формате телеконференции. Решение опиралось на рекомендацию независимого комитета по соответствию ВАДА, который оценивал выполнение российскими властями условий восстановления РУСАДА в организации. Комитет рекомендовал не применять санкции в отношении РУСАДА, исполком это решение поддержал, передает ТАСС.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия предприняла максимум усилий, чтобы исполком ВАДА принял положительное решение по статусу РУСАДА.

На прошлой неделе ВАДА сообщили о получении данных из базы лаборатории и основных аналитических данных, которые были сформированы московской лабораторией.