Эксперты ВАДА завершили работу в московской лаборатории

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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандаловФото: Филиппов Алексей/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандалов. Новогодние праздники – непростой период для авиакомпаний и аэропортов, нагрузка возрастает в разы. Пройти этот период без ущерба для пассажиров и потерь для репутации перевозчиков сложно, и похоже, что «Аэрофлоту» это опять не удалось. Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...

Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор

Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...

Русским нельзя бросать своих

Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации на Украину удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке, – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Эксперты ВАДА завершили работу в московской лаборатории

          17 января 2019, 22:56

          Текст: Антон Никитин

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          Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) завершила работу по извлечению базы данных московской лаборатории, сообщила пресс-служба организации.

          В ВАДА сообщили, что группа экспертов организации из трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории, которые «имеют решающее значение для выдвижения обвинений против нарушителей антидопинговых правил или оправдания спортсменов, которые незаслуженно попали под подозрение в результате расследований Ричарда Паунда и Ричарда Макларена», передает ТАСС.

          В ВАДА сообщили, что полученные данные будут проходить проверку подлинности вне территории России.

          Также в организации заявили, что комитет по соответствию ВАДА под руководством Джонатана Тейлора на заседании 14-15 января рассмотрел все полученные данные по вопросу выполнения российской стороной условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и предоставил рекомендацию исполкому ВАДА, который вынесет окончательное решение 22 января.

          В минувшую пятницу во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) подтвердили, что экспертная группа ВАДА получила доступ к данным московской лаборатории. После этого Россия объявила о выполнении всех требований ВАДА.


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