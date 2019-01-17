Эксперты ВАДА завершили работу в московской лаборатории

Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) завершила работу по извлечению базы данных московской лаборатории, сообщила пресс-служба организации.

В ВАДА сообщили, что группа экспертов организации из трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории, которые «имеют решающее значение для выдвижения обвинений против нарушителей антидопинговых правил или оправдания спортсменов, которые незаслуженно попали под подозрение в результате расследований Ричарда Паунда и Ричарда Макларена», передает ТАСС.

В ВАДА сообщили, что полученные данные будут проходить проверку подлинности вне территории России.

Также в организации заявили, что комитет по соответствию ВАДА под руководством Джонатана Тейлора на заседании 14-15 января рассмотрел все полученные данные по вопросу выполнения российской стороной условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и предоставил рекомендацию исполкому ВАДА, который вынесет окончательное решение 22 января.

В минувшую пятницу во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) подтвердили, что экспертная группа ВАДА получила доступ к данным московской лаборатории. После этого Россия объявила о выполнении всех требований ВАДА.