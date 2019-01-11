В ВАДА прокомментировали ситуацию с доступом к московской лаборатории

В Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) прокомментировали ситуацию с получением доступа к данным московской лаборатории.

В пресс-службе международной организации подтвердили, что экспертная группа ВАДА получила доступ к данным московской лаборатории, однако отметили, что время окончания работы в Москве пока неизвестно, передает ТАСС.

В среду в Кремле заявили, что российские спортивные ведомства достигли взаимопонимания с представителями ВАДА относительно дальнейшей работы. В понедельник ВАДА объявило о визите экспертов в Москву.

Напомним также, в сентябре минувшего года ВАДА приняло решение о восстановлении РУСАДА в правах.