Россия и ВАДА наладили взаимопонимание

Российские спортивные ведомства достигли взаимопонимания с представителями ВАДА относительно дальнейшей работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «по линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями ВАДА относительно того, как дальше будет вестись работа», передает РИА «Новости».

Он добавил, что данные для передачи ВАДА уже готовы.

«Как таковые, данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там действительно возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это скорее вопросы не субстанции, а логистики, с учетом того, что у нас ведутся соответствующие действия», – пояснил пресс-секретарь президента России.

Ранее стало известно о визите экспертов ВАДА в Москву для получения базы данных антидопинговой лаборатории.

До этого руководитель комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор объяснял, почему решение вопроса о статусе РУСАДА следует отложить до середины января.

Вице-президент Линда Хеллеланд и комиссия спортсменов организации призывали принять срочные меры, касающиеся статуса РУСАДА. Кроме того, Хеллеланд заявляла, что заседание комитета по соответствию нужно провести в формате телеконференции, без личной встречи членов комитета.