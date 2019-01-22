В Кремле рассказали об ожиданиях от решения ВАДА о статусе РУСАДА

Россия предприняла максимум усилий, чтобы исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял положительное решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наши спортивные чиновники, спортивные власти предприняли максимум усилий для организации работы представителей WADA в Москве и осуществления всех необходимых процедур, контактов. Вы знаете, что они состоялись. И поэтому в Москве, конечно, все настроены на позитивный лад», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, в Кремле пока предпочитают осторожно относиться к ситуации, связанной с принятием решения ВАДА по статусу РУСАДА.

На прошлой неделе в ВАДА сообщили, что они успешно получили данные из базы лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. 22 января состоится исполком ВАДА, на котором должно быть принято решение о статусе РУСАДА.