Названа причина крушения Ту-22М3 под Мурманском

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области из-за попадания самолета в снежный заряд, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«22 января в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что два летчика госпитализированы, еще два члена экипажа погибли, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что разбившийся самолет был без боекомплекта.

В то же время источник ТАСС сообщает, что причиной аварии Ту-22М3 предварительно стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке на военный аэродром в Мурманской области. По словам источника, из четырех человек экипажа, по предварительным данным, выжили командир и штурман.