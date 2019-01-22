Стало известно о задержке прибытия нового экипажа МКС на Байконур

Экипаж корабля «Союз МС-12», который должен весной отправиться на Международную космическую станцию (МКС), прибудет на космодром Байконур на полмесяца позже запланированного, сообщил источник.

«В связи с изменениями в графике пусков будет пересмотрена программа завершающего этапа подготовки основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-12», – сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, итоговые экзамены в Центре подготовки космонавтов сдвинуты на конец февраля. На Байконур они прилетят в начале марта.

Ранее источник говорил, что экипаж прибудет на космодром в середине февраля.

На прошлой неделе глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что полет «Союз МС-12» к МКС с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американскими астронавтами Ником Хейгом и Кристиной Кох, запланированный на 1 марта, может сдвинуться «на более приемлемую дату».