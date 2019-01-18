Россия перенесет отправку космонавтов на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый в 2019 году пуск космического аппарата с пилотом к МКС может быть перенесен с марта на апрель.

Полет «Союз МС-12» к МКС с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американскими астронавтами Ником Хейгом и Кристиной Кох, запланированный на 1 марта, может сдвинуться «на более приемлемую дату», сказал глава госкорпорации, передает РИА «Новости».

Рогозин пояснил, что перенести пуск могут для того, чтобы экипаж пробыл на орбите больше времени, пересмотренный план пусков будет готов через полторы недели.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что из-за первого космонавта из ОАЭ предложено перенести запуск российского космического корабля к МКС.