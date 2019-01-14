Запуск «Союза» предложили перенести ради первого космонавта из ОАЭ

Ради первого космонавта из ОАЭ предложено перенести запуск российского космического корабля к МКС, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Планировалось, что «Союз МС-15» стартует 18 октября. До этого на Землю должен был вернуться «Союз МС-12». Возвращение «Союза МС-12» ожидается 3 октября, передает РИА «Новости».

Теперь предлагается запустить «Союз МС-15» 23 сентября, чтобы арабский космонавт добрался на нем до МКС, провел там 10 дней и вернулся на Землю на «Союзе МС-12».

Другой источник заявлял, что полет космонавта ОАЭ может потребовать годового полета американского астронавта на МКС.