ПЦУ попыталась захватить храм под Луганском с помощью вооруженных людей

Так называемая новая украинская церковь пытается захватить храмы Украинской православной церкви при помощи агрессии и оружия.

В селе Веселое Старобельского района Луганской области на собрании религиозная община поддержала УПЦ и подтвердила нежелание следовать за местным иереем и бывшим настоятелем храма Владимиром Магленой, который перешел в ПЦУ, пишут «Вести» со ссылкой на информацию пресс-службы Северодонецкой области, опубликованную информационно-просветительским отделом УПЦ.

В епархии сообщили, что собранию общины мешали представители политической силы «Укроп» из Старобельска. Сообщается, что нового настоятеля иеромонаха Пахомия и верующих запугивали.

«Как еще объяснить присутствие агрессивно настроенных вооруженных людей? Учитывая явное давление и угрозы в адрес церковной громады, ее мнение осталось не услышанным», – прокомментировала ситуацию епархия.