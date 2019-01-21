К спасательной операции в Керченском проливе присоединились два судна ЧФ

К операции по спасению моряков с горящих судов в Керенском проливе присоединились два корабля Черноморского флота.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные флота.

Напомним, к настоящему моменту в результате пожара, начавшегося из-за взрыва, на двух судах погибли 10 человек, 14 были спасены.

Предварительной причиной пожара названо нарушение техники безопасности при передаче топлива.