Общественная палата сомневается в этичности привлечения мэров к борьбе с абортами

«Помощь надо оказывать, но и выяснять причины такого решения нужно деликатно, а не на собраниях городского совета», – заявила газете ВЗГЛЯД член комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова, комментируя сообщение о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обязал глав муниципалитетов лично встречаться с женщинами, решившими сделать аборт.

По мнению Жгутовой, данная схема не совсем соответствует законодательству, начиная от порядка оказания консультации, заканчивая банальными правами человека.

В качестве одной из причин собеседница назвала отсутствие постановления ряда местных департаментов здравоохранения о том, чтобы в каждой поликлинике где делаются аборты находились консультационные пункты. «В противоабортной деятельности достаточно много нарушений на сегодняшний день», – констатировала Жгутова.

Также правозащитница отметила, что такие вопросы должны решаться на добровольной основе. «Предположим, что глава муниципалитета пожелал с женщиной встретиться, а она с ним не пожелала. Как губернатор будет принимать решение о том, кто поступил не так как он велел»? – поинтересовалась эксперт.

Вопрос сохранения беременности достаточно интимный и собирать целый консилиум на уровне городской администрации, по мнению Жгутовой неправильно. «Помощь надо оказывать, но и выяснять причины такого решения нужно деликатно, а не на собраниях городского совета», – отметила правозащитница.

«Может главврач побеседовать, психолог может. Как правило вся активная общественность, которая работает в противоабортной теме уже знает эти консультации и если в городах они есть, то люди там уже работают с такими женщинами и дополнительно привлекать их не нужно», – считает эксперт. «Разве что усилить помощь и добавить полномочий о которых мы говорили на пресс-конференции с Владимиром Путиным в 2017 году», – добавила собеседница.

Как сообщает «Интерфакс», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обязал глав муниципалитетов проводить личные встречи с женщинами, собравшимися сделать аборт для выяснения причин такого решения. В случае неисполнения поручений ответственными лицами, губернатор пообещал освободить их от занимаемых должностей.

Ранее движение «За жизнь» поддержало идею участия мэров в борьбе с абортами.