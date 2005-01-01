Движение «За жизнь» поддержало идею участия мэров в борьбе с абортами

«Главное, чтоб это не было популизмом, а было реальным оказанием помощи», – заявил газете ВЗГЛЯД демограф, координатор всероссийского движения «За жизнь» Сергей Чесноков, комментируя сообщение о том, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обязал глав муниципалитетов лично встречаться с женщинами, решившими сделать аборт.

Чесноков считает, что встречаться с беременными и выяснять нужна ли им помощь – хорошая и адекватная инициатива.

«Ни одна женщина просто так не хочет делать аборт, на это всегда есть причины. Это унизительная операция и идут на нее в случае крайней нужды», – пояснил собеседник.

Тот факт, что заниматься этим будут лично главы муниципалитетов Чесноков считает утрированным. По мнению эксперта, их задача должна заключаться в организации системы помощи женщинам.

«Помощь требуется не только материальная, очень часто бывает нужно сопровождение психолога, а также сопровождение по коридорам соцзащиты. Не секрет, что получить какую-то одну справку или пособие иногда очень большая проблема», – отметил собеседник.

Если главы муниципалитетов подключаться к этому процессу, то бумажная волокита будет меньше, а жизнь людей станет лучше и веселее, считает демограф.

Чесноков также заметил, что заниматься этим нужно было давно и вопрос помощи женщинам «давно перезревший». «Мы все прекрасно знаем какой в нашей стране разрыв между богатыми и бедными и знаем, как тяжело живут люди в провинции; чтобы сохранить рейтинг, власти нужно налаживать контакт с народом», – заключил эксперт.

Как сообщает «Интерфакс», губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обязал глав муниципалитетов проводить личные встречи с женщинами, собравшимися сделать аборт для выяснения причин такого решения. В случае неисполнения поручений ответственными лицами, губернатор пообещал освободить их от занимаемых должностей.