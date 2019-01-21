Миллер рассказал о резком сокращении запасов газа в ПХГ на Украине

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что на Украине стремительно сокращаются запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ).

«Объем газа в них уже опустился ниже прошлогоднего уровня. На 19 января он составил 12,19 миллиарда кубометров. Это на 1,32 миллиарда кубометров меньше, чем на ту же дату 2018 года. И это при том, что текущий сезон отбора начался на Украине на две недели позже, а объем газа в ПХГ к этому моменту был на 2,4% больше, чем годом ранее», – сказал Миллер.

Также, по его словам, существенно сокращается и получаемый по реверсу объем газа, передает РИА «Новости».

«Надежность транзита газа через украинскую территорию в Европу в зимний период во многом зависит от того, насколько обеспечена газом сама Украина. Здесь мы фиксируем следующую ситуацию. Объем газа, который Украина получает по реверсу, резко сокращается», – сообщил председатель.

В январе 2019 года его объемы в 3,7 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Миллер добавил, что всего за 2018 год объем газа по реверсу снизился на четверть по сравнению с 2017 годом.

В конце декабря сообщалось, что объем голубого топлива в ПХГ уменьшился до 14,249 млрд кубометров.