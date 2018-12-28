Запасы газа в украинских ПХГ сократились до 46%

Объемы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 46%, сообщили в «Укртрансгазе».

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 26 декабря уменьшился до 14,249 млрд кубометров. Украинские ПХГ к настоящему моменту заполнены на 46%, сообщает УНН.

В сентябре депутат Верховной рады, глава партии «Основа» Сергей Тарута заявил, что Украина якобы располагает «колоссальными» запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире.