Филарет объяснил двоевластие среди украинских раскольников

«Патриарх» неканонической УПЦ КП Филарет заявил, что «Православная церковь Украины» должна быть переименована, а также рассказал о двоевластии среди украинских раскольников.

«Я был патриархом, есть и буду – но только на территории Украины. За ее границами меня не признают патриархом. А признают украинскую церковь патриархатом тогда, когда все украинское православие объединится в одну церковь. На сегодняшний день не все украинское православие объединено», – приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Он отметил, что на Украине есть Московский патриархат, и пока он существует, для всех церквей ПЦУ будет митрополией, предстоятелем которой является митрополит Епифаний. Патриархатом, по его словам, ПЦУ остается только для Украины.

«На Украине я являюсь патриархом. У нас существует такое двоевластие: есть патриарх, и есть предстоятель. Но это – явление временное», – уверен Филарет.

Он добавил, что у «новой церкви» Украины неправильное название. По его словам, церковь должна называться «Украинской православной», как и другие поместные.

«Но никто не понимает, какое содержание в это вкладывается. А это содержание таково: есть православная церковь в Константинополе, а дальше идут (зависимые от Фанара экзархаты): православная церковь в Америке, в Канаде, в Европе, в Австралии – и православная церковь на Украине», – пояснил он.

Филарет призвал «не идти на поводу у греков», а добиться названия, как у других автокефальных церквей.

«Сегодня у нас нормальные отношения с Константинопольским патриархатом, такие, какими они и должны быть. Но тенденция такова, что мы можем попасть в зависимость от Константинополя. Поэтому от нас зависит, подчинимся ли мы им или не подчинимся», – заявил он.

В субботу почетный патриарх украинской «новой церкви» Филарет (Денисенко) стал именовать себя «патриархом Киевским и всея Руси – Украины». В РПЦ высмеяли это заявление Филарета.