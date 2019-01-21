Глава ДНР сказал, каким способом хочет освободить Донбасс

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что одной из задач республики является мирным способом сделать всю Донецкую и Луганскую области территориями ДНР и ЛНР.

«Мы участвуем в Минских соглашениях, и в принципе, одна из задач – это, конечно же, мирным способом, выйти на полноценные территории ДНР и ЛНР», – заявил он в интервью «Вести Крым».

Пушилин выразил уверенность, что Россия и Украина будут вместе, более того, допустил создание нового государства.

«Конечная цель – это большая Россия. Это не только Украина», – заявил глава ДНР.

Он добавил, что в республике никогда не отделяли себя от граждан Украины, а противопоставляют киевским властям, которые заняли свои места «незаконным способом в результате государственного переворота».

По его словам, к интеграции с Россией Донбасс шел с 90-х, когда распался Советский Союз.

На прошлой неделе Пушилин заявил, что Русь вновь объединяется в одно государство, этот процесс начался с Крыма.