Пушилин объявил о новом объединении русского народа

Руководитель ДНР Денис Пушилин считает, что на данном этапе Русь вновь объединяется в одно государство, этот процесс начался с Крыма.

«Считаю, что именно с Крыма в 2014 году началось новое объединение Руси. И я благодарен за поддержку, которая оказывается нам с самого первого дня», – сказал Пушилинна митинге в Симферополе, посвященном 365-ой годовщине Переяславской рады, передает РИА «Новости».

Глава ДНР отметил, что сегодня вопрос объединения – не менее важный, чем в те времена.

«Когда русский народ объединяется, то сильнее его в мире нет. И этот процесс начался. С честью и достоинством перенесем все испытания», – сказал Пушилин.

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что Донбасс, Крым и Россия являются единым целым.

«Сегодня Крым является частью российского государства. Уверен, что этому последуют наши братские республики. Нам искреннее хотелось бы, чтобы эта интеграция постепенно шла и мы бы двигались к нашему объединению, подавая пример областям Украины, которые сегодня находятся под гнетом власти украинских националистов», – сказал парламентарий.