Обломки автомобиля супруги Елизаветы II выставили на аукцион

Обломки машины мужа британской королевы Елизаветы II принца Филипа продаются на eBay за 65,9 тыс. фунтов стерлингов (около 84 тыс. долларов), говорится в описании лота интернет-аукциона.

Авария с участием супруга королевы произошла 17 января во второй половине дня в графстве Норфолк, рядом с поместьем Сандрингем, где Елизавета II вместе с мужем проводят зиму, передает РИА «Новости». Машина 97-летнего принца столкнулась на перекрестке с другим авто и перевернулась, сам Филип не пострадал.

В описании к лоту сообщается, что части автомобиля находятся в использованном состоянии и, вероятно, не могут быть использованы повторно.

На продажу выставлены лишь три пластиковых обломка, стеклянные осколки не включены.

«Может даже содержать ДНК Филипа, если вы захотите его клонировать или сделать что-то в этом роде», – говорится в описании.

В сообщении под лотом отмечается, что 100% собранных средств будут потрачены на онкологические исследования британской благотворительной организации Cancer Research UK.

Принц Филип отошел в 2017 году от исполнения официальных обязанностей, он до сих пор водит авто и управляет упряжкой лошадей.

Ранее Елизавету II заметили за рулем автомобиля без пристегнутого ремня безопасности; 92-летняя королева была поймана на нарушении правил дорожного движения спустя день, после того, как ее супруг попал в аварию.